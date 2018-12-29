Şuhut’ta akşam saatlerinde yağan kar etkili oldu

-röp



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Aniden bastıran kar yağışı sonrası şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar zaman zaman ulaşımda zorluklar yaşadı. Esnaflar ise kar yağışının bereket getirdiğine değinerek, beyaz örtünün hayırlara vesile olmasını temenni etti. Öte yandan yoğun şekilde devam kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürürken zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Kar yağışının aralıklarla gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar da kar yağışı ile alakalı, “Güzel kar yağıyor yani namı nimet çiftçiye güzel bir nimet yani bu herkes bunun Cenab-ı Allah’ımızın verdiği nimeti herkesin görmesi lazım” ifadelerini kullandılar.

