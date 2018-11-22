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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şuhut’ta 300 minik öğrenci ilk kez tiyatro ile tanıştı

Şuhut’ta 300 minik öğrenci ilk kez tiyatro ile tanıştı

-Şuhut’ta minik öğrenciler ilk kez tiyatro ile tanıştı

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

İhlas Karahisar Konferans Sevindik Öğrenciler 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 3-11 yaş arasındaki 300 minik öğrenci, hayatlarında ilk kez tiyatro seyretmenin tadını çıkardı. Anka Çocuk Tiyatrosu ve Şuhut Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlik, ilkokul öğrencilerine tiyatroyu sevdiriyor. Tiyatro’da Karlar Ülkesi Karanlığa Karşı ve Teknoloji Bağımlılığı adlı oyunları seyreden 3-11 yaş arasındaki çocuklar gerçekleştirilen etkinliklerde moral depoladı. Çocuk tiyatrosu kapsamında toplam 300 minik öğrenci tiyatroyla tanıştı. Anka Çocuk Tiyatro Grubu Genel Yayın Yönetmeni Tolga Senem, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Anka Çocuk Tiyatrosu olarak Şuhut’ta gösterimimizi yapıyoruz Türkiye'nin bir çok ilçesinde gösterilerimizi yapmaya devam ediyoruz. Başkanımıza da çok çok selamlarımızı iletmek istiyoruz çok güzel bir gösteri oldu inşallah bir daha buraya geleceğiz’’ dedi.
Anka Çocuk Tiyatro oyuncusu Bulut Gürler ise açıklamalarında, ‘’Öncelikle Anka Çocuk Tiyatrosu olarak Antalya’dan yola çıktık ve Türkiye’nin her yerinde tiyatro görmüş, görmemiş bütün çocuklara değmek, onlara dokunmak hayatlarında bir şeyler değiştirmek istiyoruz. Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz ve biz bunu tiyatro yoluyla yapıyoruz ki biz bunun gerçekten işe yaradığını düşünüyoruz onların elindeki mutluluk bizi inanılmaz mutlu ediyor’’ dedi.
Şuhut Belediyesi konferans salonunda sahnelenen oyunu izleyen minik öğrencilerden Enes Can da açıklamalarında, ''Gösteri çok güzeldi, oyunu severek izledik güzel gösteri oldu, çok sevindik gerçekten’’ dedi.
Ayrıca tiyatro oyunlarını düzenleyen tiyatro ekibi Şuhut İhlas Haber Ajansı Muhabiri Recep Dikici'ye organizasyonlarından dolayı teşekkürlerini sundu. (RD-Y)
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