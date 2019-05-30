Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şuhut’ta 3 peçeli kadın kuyumcuyu soydu Video

Şuhut’ta 3 peçeli kadın kuyumcuyu soydu Video

Şuhut Emniyet Müdürlüğünden detaylar

Alışveriş Akalan Karahisar Peçeli Kadın Hırsız 

-Yakalanan araçta çalışma yapılması
-Detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- 3 Peçeli kadın 35 bin lira değerinde küpe çaldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezinde, yüzleri peçeli 3 kadın 2’si çocuk 5 kişi girdikleri kuyumcudan 35 bin lira değerinde küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya alışveriş yapmaya gelen 3 peçeli bayan, kuyumcu sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kuyumcu Yalçın Yener, iş yerinden ayrılan hırsızların tezgahta bulunan 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldığını fark edince Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarının ardından 06 AN 2185 plakalı araçla yakalanan M.P. isimli şüpheli şahıs Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesiyle detaylı inceleme başlatılan şüphelinin aracından çıkan şalgam, para ve diğer malzemeler ise görenleri hayrete düşürdü. Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli M.P.’nin 06 AN 185 plakalı aracında detaylı arama yaptı. Şüpheli M.P.’nin sorgusu devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı