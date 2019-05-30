Şuhut’ta 3 peçeli kadın kuyumcuyu soydu

-Yakalanan araçta çalışma yapılması

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( AFYON KARAHİSAR)- 3 Peçeli kadın 35 bin lira değerinde küpe çaldı AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkezinde, yüzleri peçeli 3 kadın 2’si çocuk 5 kişi girdikleri kuyumcudan 35 bin lira değerinde küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Şuhut ilçe merkezindeki kuyumcuya alışveriş yapmaya gelen 3 peçeli bayan, kuyumcu sahibi Yalçın Yener’i oyalayarak el çabukluğuyla 35 bin lira değerinde olan küpeleri çalarak olay yerinden kaçtığı belirtildi. Kuyumcu Yalçın Yener, iş yerinden ayrılan hırsızların tezgahta bulunan 35 bin lira değerindeki küpeleri çaldığını fark edince Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarının ardından 06 AN 2185 plakalı araçla yakalanan M.P. isimli şüpheli şahıs Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesiyle detaylı inceleme başlatılan şüphelinin aracından çıkan şalgam, para ve diğer malzemeler ise görenleri hayrete düşürdü. Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli M.P.’nin 06 AN 185 plakalı aracında detaylı arama yaptı. Şüpheli M.P.’nin sorgusu devam ediyor.

