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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şuhut’ta 15 Temmuz etkinlikleri

Şuhut’ta 15 Temmuz etkinlikleri

Şuhut’ta 15 Temmuz etkinlikleri Mevlid-i Şerif ile devam etti

Şehit Kabristan İlahi Karahisar 

-Mevlid-i Şerif programının ardından Şuhut Belediyesi tarafından helva ikramı yapıldı

( AFYON KARAHİSAR)- Mevlid-i Şerif programının ardından Şuhut Belediyesi tarafından helva ikramı yapıldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü etkinlikleri kapsamında Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif okutuldu. Şuhut Belediyesi ve Şuhut Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program şehitlerin kabristan ziyaretleri ile başladı.
Şehitlerin kabristan ziyaretine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İl Genel Meclisi Üyeleri, Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve protokol üyeleri katıldı.
Burada şehitler anısına Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar okunarak şehitler yad edildi. Ardından etkinlikler kapsamında Mevlid-i Şerif de okutuldu. İlahiler ve dualar eşliğinde devam eden programlarda Şuhut Belediyesi tarafından öğle namazının ardından helva dağıtıldı. Ayrıca Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Mevlid-i Şerif programına katılan vatandaşlara kendi elleriyle helva ikram etti.
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