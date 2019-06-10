Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi Video

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( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri sürücüleri denetledi. Şuhut-Karaadilli yolu istikametinde yapılan denetimde seyir halindeki araç sürücüleri durdurularak, evrakları incelendi. Şuhut-Karaadilli yolu mevkisinde yapılan denetimde, ekipler seyir halinde bulunan araç sürücülerini durdurarak, evraklarını inceledi. Trafik ve Asayiş ekipleri araç sürücülerine hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yazılırken, kontrollerin ise süreceği belirtildi.

