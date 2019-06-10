Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi İzle

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi İzle

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinden yol denetimi

Trafik Kuralları Karahisar Trol 

-Görüntü Detayları

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri sürücüleri denetledi. Şuhut-Karaadilli yolu istikametinde yapılan denetimde seyir halindeki araç sürücüleri durdurularak, evrakları incelendi. Şuhut-Karaadilli yolu mevkisinde yapılan denetimde, ekipler seyir halinde bulunan araç sürücülerini durdurarak, evraklarını inceledi. Trafik ve Asayiş ekipleri araç sürücülerine hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine ceza yazılırken, kontrollerin ise süreceği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Adanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar KurtardıAdanada, Sulama Kanalına Devrilen Otomobildeki Anne Ve Kızını Çevredeki Vatandaşlar Kurtardı
Otobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde SıkıştıOtobüsün Çarptığı Adam Bariyerlerde Sıkıştı
Korkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar VarKorkunç Kaza! Ölü Ve Yaralılar Var
Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!Çocukların Gözü Önünde Cani Koca Dehşeti!
Köfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 GözaltıKöfteciye Fuhuş Operasyonu: 25 Gözaltı
Tarlada Kanlı Pusu!Tarlada Kanlı Pusu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı