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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şuhut Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat Haberi

Şuhut Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan tatbikat Haberi

Tatbikattan detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Acil Servis Doğal Afet Karahisar Yangın Tatbikatı Sivil Savunma 


- Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesinde doğal afet ve diğer acil durumlar yapılacaklar kapsamında tatbikat gerçekleştirildi.
Eğitim birimi ve sivil savunma uzmanlığınca tüm hastane çalışanlarına yönelik sivil savunma, doğal afetler, hasta tahliyesi, kırmızı kod ve yangın tedbirleri konulu eğitim kapsamında hastanede tatbikat yapıldı. Olası bir afet ve depremde gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikatta, birimlere eğitimler uygulamalı olarak gösterildi. Daha sonra hastanedeki yangın söndürme cihaz, araç ve gereçlerinin nasıl kullanılacağı konuları personellere aktarıldı. Tatbikatta kırmızı kod eğitim tatbikatı yapılarak yangın esnasında yapılacaklar aktarıldı. Ayrıca yüksek katlarda mahsur kalan yaralıların kurtarılması, enkazda mahsur kalanların kurtarılması, acil servisin dış mekanda organizasyonu ve tiraj alanlarının oluşturulması ile beraber hastane yangın otomasyonunun denenmesi ve çalışır halde olması konuları da uygulamalı olarak tatbik edildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kırmızı kod ve yangın tatbikatında hazır bulundu.
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