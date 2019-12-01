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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Şuhut'a mevsimin ilk karı yağdı

Şuhut'a mevsimin ilk karı yağdı

- Şuhut'a yılın ilk karı yağdı

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Karahisar Yağan Kar Yağışı 


- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Şuhut ilçesine bağlı Kumalar Dağı ve Başören Köyü'nün yüksek kesimlerine sabaha karşı yağan kar yağışı sonucunda her taraf bembeyaz oldu. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı. Mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte ilçe halkı kar yağışının tadını çıkarttı. (RD-
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