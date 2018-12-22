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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Sudan İstihbaratı : “Protestoların arkasında İsrail var” Haberi

- Sudan İstihbaratı : “Protestoların arkasında İsrail var” Haberi

protestolardan görüntüler

( HARTUM ) HARTUM

Çatışma Güvenlik Güçleri Hükümet İstihbarat Hükümet Karşıtı 


- -Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri, ülkede bir çok insanın ölümüne yol açan hükümet karşıtı protestoların arkasında İsrail’in olduğunu iddia etti. Sudan Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri (NISS) Başkanı Salah Gosh ülkede devam eden ve şuana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı protestoların arkasında İsrail’in olduğunu iddia etti. Gosh protestoların yalnızca 3 katına çıkan ekmek fiyatı ile ilgili olmadığını ve arkasında başka isimlerin olduğunu ileri sürdü. Başkan yaptığı açıklamada bazı protestocuların İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad tarafından gönderildiğini iddia etti. Gosh ayrıca Sudan Kurtuluş Hareketi'ni (SLM) de sabotaj ve şiddet içeren faaliyetleri yürütmek için ekmek protestolarını kullanmakla suçladı. Polis ile protestocular arasında yaşanan çatışmalara değinen Gosh, protestocuların polis tesislerine saldırmadığı sürece, polisin eylemcilere ateş açmadığını belirtti.
Eylemciler ise polis ve diğer güvenlik güçlerinin protestocuları hedef alan saldırılarını gösteren videoları paylaştı. Ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden protestolar sonucu şuana kadar 8 kişi hayatını kaybetti.
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