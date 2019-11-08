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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sudan'ın doğusunda vazgeçilmez bir kahve tutkusu: Cebene (1) - KESELE

Sudan'ın doğusunda vazgeçilmez bir kahve tutkusu: Cebene (1) - KESELE



: - Sudan 'ın doğusundaki Kesele eyaleti - Zencefille tüketilen Cebene ismiyle bilinen zencefilli kahvenin hazırlanması - Kahvenin fincanlara dökülmesi ve içilmesi - Bölgede görev yapan gazetecilerden Ömer Dumbay Sudan 'ın doğusunda Kesele eyaletinde kahve kültürü, bölgede vazgeçilmez bir tutku olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.Eritre - Etiyopya sınırındaki Kızıldeniz, Kadarif ve Kesele'de zencefille tüketilen Cebene ismiyle bilinen zencefilli kahve, halkın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, aynı zamanda birçok aile için de önemli bir geçim kapısı olma özelliği taşıyor.Önce kavrulan ardından zencefil eklenen Cebene, topraktan yapılan cezvelerde kömür ateşinde şekerle beraber pişiriliyor.Cebene, bölgenin nerdeyse her köşesinde sokak satıcıları sayesinde sabahın ilk saatlerinden gün bitene kadar servis ediliyor.Bazı kahve tutkunları da yanlarına, bir miktar odun, kahve fincanı ve bölgede "Kanun" adıyla bilinen semavere benzer ocaklarını almadan dışarı adımını dahi atmıyor.Bölgede üretilen kahve ekipmanları da ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. - Günde 4 fincan Cebene tüketiyorlarBölgede görev yapan gazetecilerden Ömer Dumbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda halkın güne mutlaka Cebene ile başladığını ve günde genellikle 4 fincan tükettiğini söyledi.

Ocaklar Muhabir Kahve Kültürü 

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