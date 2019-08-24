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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında - HARTUM

Sudan'ın devrik lideri Beşir 2. kez hakim karşısında - HARTUM

- eski Devlet Başkanı Ömer el - Beşir'in mahkeme salonuna gelişi - Mahkeme salonunda bulunanların tekbir getirmesi - Duruşmayı izleyenlerSudan'da mahkeme, eski Devlet Başkanı Ömer el - Beşir'in "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasını, tanık ifadelerinin tamamlanması için 31 Ağustos Cumartesi gününe erteledi.Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el - Beşir, "yasa dışı mal edinmek" iddiasıyla yargılandığı davada, başkent Hartum 'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.Mahkeme, bir savcı vekili, bir istihbarat subayı ile bir banka görevlisinin ifadelerine başvurdu.

Başkent Mahkeme Salonu 

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