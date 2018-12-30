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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sudan İçişleri Bakanı Bilal: 'Emniyet teşkilatı tamamen Beşir'in yanında' - HARTUM

Sudan İçişleri Bakanı Bilal: 'Emniyet teşkilatı tamamen Beşir'in yanında' - HARTUM

Sudan İçişleri Bakanı Bilal: "Emniyet teşkilatı tamamen Beşir'in yanında" - HARTUM

: - İçişleri Bakanı Ahmed Bilal'in konuşmasıHARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el - Beşir, "Bazılarının diz çöktürme çabalarına rağmen krizden kurtulacağız. Bunlar da geçecek ancak sabır ve sürekli çalışmamız lazım." dedi.
Beşir, başkent Hartum 'un Burri semtindeki polisevinde emniyet müdürleriyle toplantı yaptı. İçişleri Bakanı Ahmed Bilal de toplantıda hazır bulundu.Güvenliğin oldukça maliyetli bir iş olduğunu belirten Beşir, "Vatandaşların ve tesislerin güvenliğini ihmal etmeyeceğiz. Amacımız vatandaşları öldürmek değil." diye konuştu.
Sabotaj, yıkım, yağmalama ve hırsızlığın krizi derinleştirdiğine dikkati çeken Beşir, "Bazılarının diz çöktürme çabalarına rağmen krizden kurtulacağız. Bunlar da geçecek ancak sabır ve sürekli çalışmamız lazım." ifade etti.
- Emniyet teşkilatı tamamen Beşir'in yanındaİçişleri Bakanı Ahmed Bilal ise emniyet teşkilatı olarak tam ve tereddütsüz bir biçimde Beşir'in yanında olduklarını belirterek şunları söyledi:"Polislerimiz asayişi bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek. Yönetimi gösterilerle değil ancak seçimle değiştirebilirsiniz. Ekonominin içinde bulunduğu durumun farkındayız ancak bunun fitne çıkarmasına müsaade etmeyeceğiz."Sudan Emniyet Genel Müdürü Korgeneral Tayyib Babekir de olaylar sırasında mal ve mülke zarar verildiğini ancak polisin yağma ve hırsızlık maksadıyla protestolardan yararlananları takipte olduklarını dile getirdi.Babekir de seçimden başka değişim için yol olmadığını sözlerine ekledi.

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