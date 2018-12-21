- Sudan'daki Protestolarda Ölü Sayısı 8'e Yükseldi



- Sudan’da devletin ekonomi politikaları sebebiyle başlayan protestolarda ölü sayısı 8'e yükseldi. Sudan’da kötü yaşam koşullarını ve fiyat artışlarına tepki amacıyla halkın başlattığı protestolar devam ediyor. Protestolara müdahale eden güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak amacıyla halka ateş açınca hayatının kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Sudan'daki Nil Nehri eyaletine bağlı Atbara kentinde Çarşamba günü yüzlerce kişi kötü yaşam koşullarını ve fiyat artışlarını protesto ederek hükümet binalarını ateşe verince şehirde dün OHAL ilan edilmişti. Atbara’da halk, OHAL’i protesto etmek için dün yine sokaklara çıktı. Başka şehirlere de sıçrayan gösterilerin en şiddetli yaşandığı yerler arasında Atbara, Hartum ve El-Gadarif kentleri olduğu bildirildi.



