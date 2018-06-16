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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sudan'da seçmenler sandık başında - HARTUM Haberi

Sudan'da seçmenler sandık başında - HARTUM Haberi

- Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği - Oy verme işleminden detaylar - Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile röportajHARTUM (AA) - Sudan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için sandık başına gitti.Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 09.00'da oy verme işleminin başladığını bildirdi.Vatandaşların rahat bir şekilde oylarını kullanabilmesi için her türlü tedbirin alındığını belirten Neziroğlu, "Elçilik binamızdaki oy kullanma işlemi 2 gün sürecek. Pazar günü saat 21.00 itibarıyla oy verme sona erecek. Sudan'da ilk olarak 861 seçmen belirlenmişti. Vatandaşlarımıza yaptığımız çağrılar neticesinde bu sayı 924’e çıktı." dedi.

Bild Muhabir Yurt Dışı 

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