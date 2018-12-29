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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sudan'da 'sabotaj ve suikast planlayan' hücre çökertildi - HARTUM Video

Sudan'da 'sabotaj ve suikast planlayan' hücre çökertildi - HARTUM Video

Sudan'da "sabotaj ve suikast planlayan" hücre çökertildi - HARTUM - 10 kişilik terör hücresinin çökertilmesi ve evde bulunan silah, bıçak ve mermilere el konulması - Medya, İletişim ve Teknoloji Bakanı Memun Hasan'ın basın açıklamasıHARTUM (AA) - Sudan'daki gösteriler sırasında suikast ve sabotaj eylemleri planladıkları ifade edilen "Sudan Kurtuluş Hareketi"ne bağlı 10 kişilik terör hücresi çökertildi.Medya, İletişim ve Teknoloji Bakanı Memun Hasan, düzenlediği basın toplantısında, başkentte suikastler ve sabotaj eylemleri planlayan Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketine bağlı bir hücrenin bulunduğu eve operasyon yapıldığını söyledi.

Çıkan çatışmada 1'i ağır olmak üzere bazı polislerin yaralandığını, 1 terör örgütü üyesinin de öldürüldüğünü belirten Hasan, 10 kişilik hücrenin çökertildiğini kaydetti.
Hasan, operasyonda evde bulunan silah, pasaport ve bilgisayarlara el konulduğunu bildirdi.Darfur bölgesinde "Adalet ve Eşitlik", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadelede bulunuyor.Sudan'ın Atbara ve Port Sudan gibi kentlerinde 19 Aralık'ta başlayan ve ertesi gün başkent Hartum 'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Fiyat Artışı Ekonomik Kriz Basın Toplantısı Basın Açıklaması Terör Örgütü 

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