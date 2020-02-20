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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Sudan’da protestolar yeniden alevlendi

- Sudan’da protestolar yeniden alevlendi

olay yeri detay

( HARTUM ) HARTUM

Polis General Protesto Göz Yaşartıcı Gaz Orgeneral 


- Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan’ın aldığı kararları protesto eden halkı yeniden sokağa döküldü. Sudan Geçici Askeri Konseyi'nin Başkanı Korgeneral Abdul Fettah El Burhan’ın orduda görevden alma ve emekliliğe zorlama yoluyla tasfiyelerde bulunmasını protesto etmek için halk sokaklara döküldü. Sokağa dökülen binlerce kişiye polis göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.
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