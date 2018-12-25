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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Sudan’da Protestolar Devam Ediyor - Devlet Başkanı Beşir Reform Vaadinde Bulundu

- Sudan’da Protestolar Devam Ediyor - Devlet Başkanı Beşir Reform Vaadinde Bulundu

Protesto detay

( HARTUM ) - Sudan’da protestolar devam ediyor- Devlet Başkanı Beşir reform vaadinde bulundu HARTUM

Sükun İstifa Misyon Protesto 


- Sudan’da yaşam pahalılığı ve ekmek fiyatlarının yaklaşık 3 kat artması sebebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Devlet Başkanı Ömer el Beşir ise reform vaadinde bulunarak halkı sükunete çağırdı. Sudan’da yaşam pahalılığı ve ekmek fiyatlarının yaklaşık 3 kat artması sebebiyle düzenlenen protestolar devam ediyor. Bağımsız Sendikalar Komisyonu, Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayına yürüyüş çağrısında bulundu. Komisyon Temsilcileri Ömer el Beşir’in istifa etmesi için dilekçe vereceklerini duyurdu. Hainlerin ve ajanların halkı kışkırttığını söyleyen Devlet Başkanı Ömer el Beşir ise reform vaadinde bulunarak halkı sükunete çağırdı. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki ise, "Sudan’daki olaylar ülkenin iç meselesidir" dedi.
Uluslararası Af Örgütü, protestolarda 37 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
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