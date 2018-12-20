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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Sudan’da Protestocularla Polis Arasında Çatışma Haberi

- Sudan’da Protestocularla Polis Arasında Çatışma Haberi

Sudan'da protesto gösterileri

( HARTUM ) - Sudan’da protestocularla polis arasında çatışma HARTUM

Güvenlik Güçleri Göz Yaşartıcı Gaz Akaryakıt İstasyonu Sokağa Çıkma Yasağı Hükümet Karşıtı 


- Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde OHAL'i protesto edenlerle polis arasında çatışma yaşandı. Sudan'daki Nil Nehri eyaletine bağlı Atbara kentinde ilan edilen olağanüstü hali (OHAL) protesto eden Sudanlılarla polis arasında çatışma yaşandı. Sudan'daki güvenlik güçleri, hükümet karşıtı sloganlar atan halkın protestolarını bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Atbara şehrinde yüzlerce insan dün kötü yaşam koşullarını ve fiyat artışlarını protesto ederek, hükümet binalarını ateşe verince şehirde OHAL ilan edilmişti. Devlet Güvenlik Komitesi, Sudan’ın demiryolu merkezi ve çeşitli hatları yöneten büyük bir demiryolu çalışanı nüfusuna sahip olan Atbara'da sokağa çıkma yasağı dün 18.00 ile 06.00 arasında başlatıldı. OHAL'i protesto etmek için sokaklara çıkan halk ve polis arasında çatışma yaşandı. Sudan'daki güvenlik güçleri, hükümet karşıtı sloganlar atan halkın protestolarını bastırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Nil Nehri Eyalet Valisi Hatem al-Wassilah, "Bugün, Atbara şehrinde iktidar partisinin genel merkezi, yerel yönetim merkezi ve bir akaryakıt istasyonu yakıldı” dedi.
Sudan'da bu yıl ekmek sübvansiyonlarını azaltma kararı, ekmek fiyatlarının ikiye katlanmasına yol açtı. Bu olay Sudan'da protestoların başlamasına neden oldu.
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