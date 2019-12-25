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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sudan'da Noel ayini düzenlendi - HARTUM

Sudan'da Noel ayini düzenlendi - HARTUM

- Hartum 'daki St. Matthew Katedrali - Hartum 'daki St. Matthew Katedrali'nde Noel dolayısıyla ayinden detaylarHARTUM (AA) - Sudan'da, Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Noel ayini yapıldı.Başkent Hartum 'daki Saint Matthew Roma Katolik Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyanlar, mum yakıp dualar etti.Ayine Egemenlik Konseyi üyeleri Raca Nikola Abdulmesih ve Prof. Dr. Sıddık Tavır, Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Nasreddin Muferrah ile Hartum Valisi Ahmed Abidun da katıldı.
Egemenlik Konseyi üyeleri ayrıca Bahri ve Amarat bölgelerindeki kiliseleri de ziyaret etti.Sudan'da Ömer el - Beşir iktidarının (1989 - 2019) askeri darbeyle devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümetin azınlıklara getirdiği yeni haklar kapsamında 25 Aralık resmi tatil ilan edilmişti.

İncil Askeri Darbe Geçici Hükümet Azınlıklar Hükümet 

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