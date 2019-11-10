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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Sudan'da Mevlit Kandili kutlandı - HARTUM İzle

Sudan'da Mevlit Kandili kutlandı - HARTUM İzle

- Mevlit Kandili programına gelinmesi - Kutlamaların yapıldığı Halife Meydanı'nda tezgah açan seyyar satıcılar - Kuran - ı Kerim tilaveti yapılmasıHARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum 'da, binlerce kişinin katılımıyla Mevlit Kandili idrak edildi.Ekim ayının son günlerinde ülke genelinde başlayan kutlamalar, dün akşam düzenlenen programlarla sona erdi. Hartum 'daki Müslümanlar da kandilin manevi atmosferinden istifade etmek, aynı zamanda açılan stantlarda çocuklarına oyuncak ve tatlı almak için sabahın erken saatlerinden itibaren Umdurman'daki El - Halife Meydanı'nı doldurdu. Meydana çıkan yollar ise trafiğe kapatıldı.Kurulan çadırlarda toplananlar dualar etti. Çocuklar alana kurulan lunaparkta doyasıya eğlendi.Sudan hükümeti, Mevlit Kandili dolayısıyla pazar gününün tatil edildiğini duyurdu.

Atmosfer Başkent Hükümet Seyyar Satıcılar Pazar Günü 

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