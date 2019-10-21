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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sudan'da gösteri - HARTUM

Sudan'da gösteri - HARTUM



: - Gösteriden detaylar - Slogan atan göstericilerden detaylarHARTUM (AA) - Sudan'da General El Ferik İbrahim Abbud iktidarının 1964’teki "Ekim Devrimi"yle son bulmasının yıl dönümü nedeniyle başkent Hartum 'da toplanan bir grup, Ömer el - Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi'nin lağvedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent 

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