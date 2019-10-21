Sudan'da gösteri - HARTUM

: - Gösteriden detaylar - Slogan atan göstericilerden detaylarHARTUM (AA) - Sudan'da General El Ferik İbrahim Abbud iktidarının 1964’teki "Ekim Devrimi"yle son bulmasının yıl dönümü nedeniyle başkent Hartum 'da toplanan bir grup, Ömer el - Beşir'in lideri olduğu Ulusal Kongre Partisi'nin lağvedilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım