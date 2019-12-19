- Sudan'da Genelkurmay Başkanlığı binasında yangın



- Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasında yangın çıktı. Sudan'ın başkenti Hartum'da Genelkurmay Başkanlığı binasının 10. katında yangın çıktı. Sudan Ordu Sözcüsü Amir Muhammed el-Hasen, yangının merkezi klimaların patlamasından kaynaklandığını ve kısa sürede sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.



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