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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Sudan’da Ekmek Fiyatları Protesto Edildi - Parti Merkezi Ateşe Verildi - Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

- Sudan’da Ekmek Fiyatları Protesto Edildi - Parti Merkezi Ateşe Verildi - Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Protesto detay

( HARTUM ) - Sudan’da ekmek fiyatları protesto edildi- Parti merkezi ateşe verildi- Sokağa çıkma yasağı ilan edildi HARTUM

Protesto Bild Göz Yaşartıcı Gaz Sokağa Çıkma Yasağı İktidar 


- Ekonomik krizden şikayetçi olan Sudanlılar sokaklara döküldü. Ekmek fiyatlarındaki fahiş artıştan ve artan hayat pahalılığından şikayetçi olan insanlar ülkenin çeşitli şehirlerinde yürüyüş düzenledi.
İktidar partisinin merkezi ateşe verildi Polis, kamu binalarını koruma altına alırken, binalara yaklaşanlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin Atabara’daki parti merkezine saldıran bazı protestocular, parti merkezini yağmalayıp, binayı ve çevresindeki araçları ateşe verdi. Protestoların sıçradığı Kurdufan ve En Nahud şehirlerinde ise adli bir vaka yaşanmadığı bildirildi.
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Protestoların yayılması ve şiddet olaylarının artması üzerine Devlet Güvenlik Komitesi, akşam 6 ile sabah 6 arasında sokağa çıkma yasağı ve süresiz tatil ilan etti.
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