Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri

Sudan'da Beşir rejiminin sembol isimlerinin yargılanması talebiyle gösteri



: - Adalet Bakanlığı önünde toplanılması - Göstericilerin bayrak ve pankartlar taşıyarak slogan atmasıHARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum 'da binlerce kişi, eski Cumhurbaşkanı Ömer el - Beşir döneminin sembol isimlerinin yargılanması ve gösterilerde hayatını kaybedenler için kısas talebiyle protesto düzenledi.
Başkent Hartum 'un ana caddelerinden Melik Nimr ve Belediyye'de toplanan protestocu grup, Adalet Bakanlığı önüne yürüdü.Ellerinde Sudan bayrakları, olaylarda yaşamını yitirenlerin posterlerini taşıyan eylemciler, "katiller için kısas" sloganı attı. Kalabalık protestocu grubu, devrik Sudan lideri Beşir döneminin üst düzey isimlerinin hakim karşısına çıkarılmalarını istedi.Grubun taleplerini içeren metni, Adalet Bakanlığı yetkililerine teslim etmesinin ardından kalabalık dağıldı.Sudan'da Beşir rejiminin devrilmesine neden olan halk hareketlerini organize eden muhalif çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), dün devrimin hedeflerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve mevcut yönetime baskı amacıyla Adalet Bakanlığı önünde gösteri çağrısı yapmıştı.Sudan'da geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk'un 21 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlamasının ardından ÖDBG'nin yönlendirmesiyle ikinci kez protesto düzenlendi.
Geçen perşembe de ÖDBG'nin çağrısıyla toplanan binlerce kişi, yeni Yargıtay Başkanı ve Başsavcı atanması talebiyle başkentte eylem düzenlemişti.

Protesto Kalaba Alabalık Devrim Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı