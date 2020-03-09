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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

- Sudan Başbakanının konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı

oLAY YERİ

( HARTUM ) HARTUM

Başkent Saldırı 


- Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk’un konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi. Sudan’da başkent Hartum'un kuzeydoğusunda Başbakan Abdullah Hamduk'un konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Hamduk'un saldırı sırasında kendi aracında olmadığı konvoydaki başka bir araçta olduğu kaydedildi. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
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