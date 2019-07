Suda yaşanan can pazarı kamerada Haberi

-Vatandaşlardan görüntü

-Sudan görüntü

-Sinir krizi geçiren gencin yakınları

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Boğulmak üzere olan gençleri, vatandaşlar halatlarla kurtardı ADIYAMAN



- Adıyaman’da tarihi Cendere Köprüsünde serinlemek için Kahta Çayına giren kişilerden ikisi baraj kapaklarının açılması nedeniyle yükselen suda boğulmaktan son anda kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı olayda iki kişinin kurtarılma anları kameralara yansıdı. Tarihi Cendere Köprüsünün bulunduğu bölgeye pikniğe giden ve Kahta Çayında serinlemek için suya kişiler HES Baraj kapaklarının açılması nedeniyle su seviyesi yükselince suda serinleyen vatandaşlar boğulma tehlikesi yaşadı. İsimleri öğrenilemeyen 2 genç su seviyesi yükselince can pazarı yaşandı. Su seviyesinden dolayı boğulma tehlikesi yaşayan gençleri fark eden vatandaşlar gençlerin yardımına koştu. Can pazarının yaşandığı olayda vatandaşlar halat yardımıyla gençlere ulaştı. Yükselen su seviyesinden dolayı kayalıkların altına giren gençler tek tek çıkarılarak kurtarıldı. Yaşanan bu olay kameralar tarafından kaydedildi. Kurtarma çalışmalarını izleyen gençlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri kurtarılan gençlere ilk müdahaleyi yaptı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu hastaneye gitmek istemedikleri öğrenildi. (AE)