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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Suda baygın bulunan kuş, kalp mesajıyla hayata döndürüldü

Suda baygın bulunan kuş, kalp mesajıyla hayata döndürüldü

Kuşun baygın hali

-Kuşa yapılan kalp mesajı
-Kuşun kendine gelmesi

( ŞANLIURFA ) Suda baygın bulunan kuş, kalp mesajıyla hayata döndürüldü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde suya düşen kuş, duyarlı bir vatandaş tarafından yapılan kalp mesajıyla yeniden hayata döndürüldü. Edinilen bilgilere göre ilçe merkezinde bir lokanta mutfağının penceresinden içeri giren kuş, çıkmak isterken, sert bir şekilde önce cama sonra da suya düştü. Kuşun suda hareketsiz yattığını gören çalışanlardan Mehmet İzol, kuşu tekrar hayata döndürmek için kalp mesajı yapmaya başladı.
Baygın halde bulunan kuş bir süre sonra kalp mesajı sayesinde kendine geldi. Duyarlı vatandaş tarafından kuşa yapılan kalp mesajı diğer çalışanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kendine gelen kuş tekrardan doğaya salındı.
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