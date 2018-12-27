-Araca bindirilişi

-Aracın adliyeye doğru gitmesi

-Mersin Emniyet Müdürlüğü yazısı

-Giriş tabelasının görüntüsü

-Emniyet binasının görüntüsü



( MERSİN ) Suçüstü yakalanan yankesicilik zanlısının sözleri pes dedirtti: "Tek Başımıza Çeteyiz"- Mersin’de girdiği halk pazarında 2 kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı- Adliyeye sevk edilen yankesicilik zanlısı Hıdır A.:- "Büyük bir çeteyi çökertti ağabeylerimiz. Tek başımıza çeteyiz"- "Çalmadım, çöpte buldum. Kimlik aramasında üstümde çıktı" MERSİN - Mersin’de girdiği halk pazarında 2 kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Daha önceden de aynı suçtan dosyası olan zanlının söyledikleri pes dedirtti. Telefonu çalmadığını söyleyen zanlı, "Çalmadım çöpte buldum. Tek kişilik çeteyim. Ağabeyler, büyük bir çete çökertti" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı sivil motorize ekipler, yankesicilik ve kapkaç olaylarının önlenmesi amacıyla merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Çilek Mahallesi’ndeki halk pazarında gizli uygulama gerçekleştirdi. Daha önceden hakkında yankesicilik suçundan işlem yapılan Hıdır A. (45) isimli bir şahsın pazara geldiğini fark eden ekipler, şahsı takibe aldı. H.A.’nın 2 kadına yaklaşarak, ceplerinden telefonlarını aldığını gören ekipler, şahsı suçüstü yakaladı. H.A.’da yapılan üst aramasında kadınlara ait 2 telefon ele geçirildi. "Çalmadım, çöpte buldum" Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.A.’nın adliyeye sevki sırasında gazetecilere söyledikleri ise pes dedirtti. Telefonu çalmadığını öne süren H.A., "Büyük bir şebekeyi çökerttiler sağ olsunlar ağabeylerimiz. Ne çetesi olacağız ki tek başımıza bir çeteyiz. 1 telefon adlım onu da çöpe buldum vallahi ağabey. Suçüstü yakalanmadım, çöpte buldum kimlik aramasında üstümde çıktı. Başkada bir olay yok" ifadelerini kullandı.

