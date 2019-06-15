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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı İzle

Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı İzle

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Sentetik Uyuşturucu Bonzai Akalan 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan şüpheli tutuklandı ADANA

- Adana'da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesinde Aziz I. (37) isimli şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis sokağa giderek takibe başladı.
Şahıs uyuşturucu satarken baskın yapılarak yakalandı. Zanlının üzerinde 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyete götürülerek sorgulana zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.
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