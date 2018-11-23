Suçsuz yere öldürülmüştü, katili 24 yıl hapis cezası aldı

-Olay yeri

-Cinayet şüphelisinin adliyeye sevk edilmesi

-Olayda yaşamını yitiren Canan Acar'ın cenazesinin morgdan alınması

-Eşi Abdurrahman Acar'ın olayı anlatması

-Ölen Acar'ın fotoğrafı



( ELAZIĞ ) - Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında kaldırımda eşi ve çocuklarıyla yürüyen 3 çocuk annesi kadının ölümüne neden olan sanık, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı ELAZIĞ



- Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında kaldırımda eşi ve çocuklarıyla yürüyen 3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sanığa 24 yıl, diğer sanıklara ise 3 ile 4 yıl 10 ay arasında değişen cezalar verildi.

6 Haziran 2017 tarihinde Öğretmenevi ile Ahmet Aytar Meydanı arasında vatandaşların yoğun olduğu bölgede kaldırımda iki grup arasında çıkan kavgada silahların çekilmesiyle olayla hiçbir ilgilisi bulunmayan ve kaldırımda eşi ve çocuklarıyla yürüyen 45 yaşındaki Canan Acar hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. 3 çocuk annesi kadının ölümüne neden olan ve olaydan sonra kaçan şüpheliler Mehmet Emin Mutlu (21), M.Ç. (25), U.A. ve A.K. polis tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Davanın karar duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu 4 sanık ile olayda hayatını kaybeden Canan Acar’ın eşi Abdurrahman Acar, maktül, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savcı, sanıklardan Mehmet Emin Mutlu’nun Canan Acar'ın ölümüne neden olduğu için TCK 81/1 maddesi gereğince müebbet hapisle, diğer sanıkların ise TCK'nın 86/1 ve 6136 sayılı Kanunu'na muhalefet suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık ve avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, sanıklardan Mehmet Emin Mutlu’ya kasten öldürme suçundan 24 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl hapis cezası ve 600 TL para cezası verdi. Diğer sanıklardan M.Ç.’ye 4 yıl 10 ay 14 gün hapis ve 600 TL para cezası, U.A. ve A.K’ye ise 3 yıl 2 ay 7'şer gün hapis cezası ve 600'er TL para cezası verildi.



