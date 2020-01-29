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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Suç örgütü üyesinin annesi: 'Oğlum ne yaptın sen?'

Suç örgütü üyesinin annesi: 'Oğlum ne yaptın sen?'

Şahısların polis aracından indirilmesinden görüntü

Uyuşturucu Madde Metamfetamin Suç Örgütü Mahkeme Kararı Polis Ekipleri 

-Adliyeye getirilen şahıslardan görüntü
-Ağlayan anneden görüntü
-Adliyeden görüntü

( DENİZLİ ) Suç örgütü üyesinin annesi: "Oğlum ne yaptın sen?"- Denizli’de suç örgütüne operasyon: 2’si kadın 7 kişi tutuklandı DENİZLİ

- Denizli’de kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoydukları öne sürülen 2’si kadın 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri organize suç örgütünü takibe aldı. Takibe alınan suç örgütü zorla alıkoyma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, adam kaçırma ve gasp suçlarına karıştıkları iddia edilen 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D. isimli kişiyi zorla kaçırarak 3 gün boyunca bir evde kelepçe takmak suretiyle zorla tuttuğu ve gasp edildiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerinin eve operasyon düzenlemesi sonucunda evde yaptığı aramada 6 tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 8 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve çok sayıda mermi bulunarak el konuldu.Gözaltına alınan şüpheliler Taylan Y., Abdullah K., Barış D., Deniz D., Ersin E., Hatice Ö. ve Cemil C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Abdullah D.’nin annesi oğlunun hangi suçtan dolayı alındığını bilmediğinden ‘Oğlum ne yaptın sen?’ şeklinde seslenerek ağladı. Adliyeye çıkarılan 7 şüpheli şahıs mahkeme kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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