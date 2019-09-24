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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

Suç örgütü üyeleri adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmeleri

Uyuşturucu Sahte İçki Akalan Fuhuş Suç Örgütü 

-Emniyetten görüntü
-detaylar
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih’te bulunan gece kulüplerinin de aralarında olduğu çıkar amaçlı suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ekipleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih’te bulunan bazı gece kulüplerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan organize bir çeteyi çökertmiş, polis uygulamalarını ve operasyonları çeteye önceden haber veren polislerin olduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 şüpheli bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
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