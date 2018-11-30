Suç örgütü operasyonunda 9 gözaltı - ADANA

- Zanlıların göz altına alınması Adana 'da suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı - Tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına karıştıkları ileri sürülen aralarında bir okul müdürünün de olduğu 9 şüpheli gözaltına alındıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında bir okul müdürünün de olduğu 9 şüpheliyi yakaladı.Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı örgüt kurarak tefecilik, yağma ve tehdit olaylarına karıştığı ileri sürülen kişilere yönelik 3 ay süreyle teknik takip gerçekleştirdi.Adresi tespit edilen aralarında imam H.G, muhtar N.G. ve okul müdürü C.B'nin de olduğu 9 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız iki tabanca ve iki tüfek ile 5 POS cihazı, başkalarına ait 47 tapu, 15 çek - senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesine el konuldu.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.