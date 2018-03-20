Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Suç örgütü operasyonu - KOCAELİ

Suç örgütü operasyonu - KOCAELİ

- Körfez Adliyesinden detay görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Kocaeli merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevk ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda 184 kilogram eroin ve 769 kilogram esrar yakalanmasıyla ilgili soruşturmayı genişletti.Uyuşturucu maddenin naklini, kaçaklığını ve ticaretini yapan örgüte yönelik çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 ay boyunca belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kocaeli , Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevki ve organizasyonu yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve buna ait şarjör ile 24 fişek ele geçirildi.Daha önce adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 6'sı Körfez Adliyesi'ne getirildi.
Diğer iki şüphelinin ise İstanbul'da adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Uyuşturucu Suç Örgütü Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Suç Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı