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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Suç örgütü operasyonu - ADANA İzle

Suç örgütü operasyonu - ADANA İzle

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkması - Adliyeden genel ve detay - Operasyonda iki ayrı çeteye mensup olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildiADANA (AA) - Adana merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda iki ayrı çeteye mensup olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adana kent merkezi, Mersin'in Tarsus ilçesi ve Muğla'da organize suç örgütüne yönelik "Ova" ismi verilen operasyonda, 3 kişiyi daha yakalamasıyla gözaltı sayısı 25 oldu.Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 25 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde 6 Mart'ta özel harekat polislerinin de katıldığı 550 polisle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamasıyla biri kadın 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.Husumetli "Altınyüzük" ve "Üzer" aileleri mensuplarından oluşan zanlıların, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşların tapulu tarlalarını almak için "tefecilik" yöntemiyle kendilerine borçlandırdığı, bazılarını da tehdit ederek arazileri kendi üzerlerine geçirdikleri iddia edilmişti.

Suç Örgütü Operasyonu Tefecilik Suç Örgütü Şafak Vakti Özel Harekat Polisleri 

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