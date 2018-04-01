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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Suç örgütü operasyonu - ADANA

Suç örgütü operasyonu - ADANA

- Şüpheliler Adana 'da suç örgütü operasyonu - Karataş ilçesinde, tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana ’nın Karataş ilçesinde tefecilik yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin çiftçi ve esnafa senet imzalatarak yüzde 10 faizle para verdiği, ödeyemeyenleri tehdit ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.İlçe Emniyet Müdürlüğüne 40 kişinin şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​Suç örgütü üyelerinin, faizle 70 bin lira verdikleri müteahhit A.B'nin parayı ödeyememesi üzerine 4 evi ve arsalarına zorla el koyduğu, iş adamının da bundan dolayı intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

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