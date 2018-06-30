Suç örgütü lideri Gürcistan'da Interpool tarafından yakalandı Video

-Arşiv



( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İzmir'de yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettikleri iddia edilen organize suç örgütünün liderliğini yapan Serkan Kurtuluş Gürcistan'da Interpool tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı; yağma, yaralama, çek senet tahsilatı ve şantaj gibi suçların bazı gruplar tarafından organize şekilde işlendiğini tespit etmiş ve bunun hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon’da suç örgütlerine operasyon düzenlenmişti. 400 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyon sonucunda, 49 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek ve belgeler ele geçirildi. Tiflis Rustavi Cezaevi’ne gönderildi Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Serkan Kurtuluş'un yurt dışında olduğu tespit edildi. Bugün Interpool'un yaptığı operasyon sonucu, Kurtuluş Gürcistan'da yakalandı. İzmir'de yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle panik ve korku salarak maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen organize suç örgütünün liderliğini yapan Kurtuluş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tiflis Rustavi Cezaevi’ne gönderildi. Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Cinayete azmettirdiği iddia ediliyor Serkan Kurtuluş, 2016 yılında Karabağlar ilçesindeki bir lokantada silahlı kişiler olduğu yönündeki ihbar doğrultusunda, aralarında Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinin ardından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğü yönünde basına yansıyan açıklamalarıyla bilinen Alparslan Çelik'in de olduğu 15 kişi ile birlikte gözaltına alınmış ve daha sonrasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ayrıca, İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 8 Aralık 2017'de kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurulan 27 yaşındaki Manisa'da turizm işiyle uğraşan iş adamı Gökhan Kalıpçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet olayını, Serkan Kurtuluş'un azmettirdiği ileri sürülmüştü.

