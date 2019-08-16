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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Suç makinesi kadın mangal başında parmak arası terlikleriyle yakalandı

Suç makinesi kadın mangal başında parmak arası terlikleriyle yakalandı

Kadının adliyeye sevk edilmesi

( BURSA )- 48 yıl hapis cezası olan kadın mangal başında yakalandı BURSA

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Hırsız 


- Bursa'da 22 ayrı suçtan hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan kadın, parmak arası terlikleriyle mangal başında yakalandı. 22 ayrı hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 48 yıl 6 ay 10 gün hapis ve 2 bin 400 lira para cezası bulunan A.A. (26) isimli kadın, Kent Ormanı'nda mangal başında yakalandı. Kadının hareketlerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kadını bir süre takip etti. Kendilerini fark eden kadının kaçmaya çalıştığını anlayan ekipler, suç makinesi kadına fırsat vermeden, A.A'yı parmak arası terlikleriyle mangal başında gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.A. emniyetteki ilk işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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