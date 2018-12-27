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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suç makinesi firari yakayı ele verdi

Suç makinesi firari yakayı ele verdi

Yakalanan şahsın adliyeye getirilmesi

( MUĞLA )-14 suçtan aranan firari yakalandı MUĞLA

Ali İl Sahte Kimlik Yakalama Kararı Hırsız Polis Ekipleri 


- Hakkında 14 ayrı olaydan yakalama kararı bulunan firari suç makinesi polis ekiplerince sahte kimlikle yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bodrum’da son 2 yıl içerisinde evlerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali ile ilgili aranan O.E., isimli şahıs Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda Torba Kavşağı civarında yakalandı. Yaşanan kovalamacanın ardından bir aracın içerisinde yakalanan şahsın, bir süredir polis ekiplerince takip edildiği öğrenildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan O.E. isimli şahsın, 14 ayrı olayla ilgili Ulusal Yargı Bilişim Sistemi(UYAP)’nde yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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