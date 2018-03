Suç makinelerine şafak vakti operasyon

-Hırsızların emniyetten çıkarılma anları



( ANKARA )- Başkent hırsızları yakalandı ANKARA



- Başkent’te 3 ayrı evden çelik kasa, para ve altın çalan 2 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara’da toplam 3 evden hırsızlık yapan şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştı. İncelenen kamera kayıtlarından sonra, R. C. M. ve Ş. T. Ş. isimli hırsızların içerisinde altın bulunan çelik kasa, 3 adet laptop, banka kartları ve nakit para çaldıkları tespit edildi. Hırsızlar, ekiplerin gerçekleştirdiği şafak vakti operasyonu ile kıskıvrak gözaltına alındı. Adeta suç makinesi olan 2 şahıs yakalandı R. C. M. ve Ş. T. Ş isimli hırsızlar yakalandıkları esnada üzerlerinde 4 adet kol saati, 2 adet tornavida ile 2 adet kurbağacık anahtar ele geçirildi. Ayrıca Ş. T. Ş. isimli hırsızın üzerinden sahte kimlikte çıktı. Hırsız R. C. M.’nin 7 evden hırsızlık, 1 gasp, 3 kasten adam yaralama olmak üzere toplam 11 ayrı suçtan aranması olduğu bildirildi.

Ayrıca hırsız Ş. T. Ş’nin ise 8 evden hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 gasp, 4 güveni kötüye kullanma, 1 yankesicilik ve 7 diğer olmak üzere toplam 22 suç kaydı olduğu, mahkemelerce 1 tutuklu ve hükümlünün kaçması, 1 silahlı yağma, 1 basit yaralama ve ayrıca 1 adet ilamat olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.