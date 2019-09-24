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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Suç işlemeye doyamayan 'elektronik kelepçeli' şahıs bu kez dolandırıcılık suçundan yakalandı

Suç işlemeye doyamayan 'elektronik kelepçeli' şahıs bu kez dolandırıcılık suçundan yakalandı

ADLİYEYE GETİRİLME GÖRÜNTÜSÜ

Adli Kontrol Atık Kağıt Hırsız Dolandırıcılık Elektronik Kelepçe 

-ARABADAN İNME GÖRÜNTÜSÜ
-ADLİYE BAHÇESİ

( AMASYA ) Suç işlemeye doyamayan "elektronik kelepçeli" şahıs bu kez dolandırıcılık suçundan yakalandı AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan dolandırıcılık şüphelisi Ü.Ç. (27) kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birden çok okuldan atık kağıt ve kitapları çaldığı iddia edilen şüpheli Ü.Ç., Merzifon Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Çorum’da sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli Ü.Ç. en son Merzifon ilçesinde Haşim Dülger Ortaokulu ve İstiklal İlkokulu ve Halim Çalkan İlköğretim Okulu Müdürlerini dolandırarak, okula ait eski kitapları para ödemek vaadiyle kamyonete yükledikten sonra ödeme yapmadan ilçeden ayrıldığı tespit edildi. Civar il ve ilçelerde de birçok hırsızlık olayına karışmış olan ve halen elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Ü.Ç, işlemleri yapılmak üzere Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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