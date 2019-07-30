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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Su zannettiği peynir mayasını içen küçük Miray zehirlendi

Su zannettiği peynir mayasını içen küçük Miray zehirlendi

Zehirlenen çocuğun dedesine ait evden görüntü

İlk Müdahale Hastane Küçük Çocuk 

-çocuğun dedesinin mutfak dolabını ve peynir mayasını göstermesi
-Zehirlenen çocuğun dedesi İsmet Topal ile röportaj
-Zehirlenen 5 yaşındaki Miray Ziyan ile röportaj

( OSMANİYE -ÖZEL)- Tedavi gördükten sonra taburcu olan Miray'ın dedesi, bu tür zehirli maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması gerektiğini söyledi OSMANİYE

- Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde su zannederek mutfak dolabındaki peynir mayasını içen 5 yaşındaki çocuk zehirlenerek hastanelik oldu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyünde bulunan yakınlarını ailesiyle birlikte ziyarete giden 5 yaşındaki Miray Ziyan adlı çocuk, susayınca mutfak dolabına açarak köylülerin "asit" diye tabir ettikleri peynir mayasını su zannederek içti. Bir süre sonra fenalaşan küçük çocuğun ağzından köpük gelmeye başlayınca yakınları tarafından Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede Miray Ziyan’ın zehirlendiği anlaşıldı. Hayati tehlike kaydıyla ambulansla Adana Şehir Hastanesine sevk edilen küçük çocuk burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Su zannederek peynir mayası içip zehirlenen Miray Ziyan’ın dedesi İsmet Topçu torununun su diye peynir mayasını nasıl içtiğini anlattı. Topçu, “Normalde bizim mutfağımız yan taraf evde. Torunum buraya gelmiş su diye peynir mayası asidini içmiş. Biz bunu fark edince önce kusturduk sonra arabayla hastaneye götürdük. Birkaç gün hastanede tedavi gördü taburcu oldu. Özellikle bu tür zehirli maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlere konulması lazım” şeklinde konuştu.

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