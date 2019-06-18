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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Su yüklü tır devrildi - TOKAT

Su yüklü tır devrildi - TOKAT



: - Kaza yapan tır - Dökülen sular - Suların toplanması Tokat 'ta su yüklü tır devrildi - Tokat - Niksar kara yolunda meydana gelen kaza sonucu ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandıTOKAT (AA) - Tokat 'ta lastiği patlayan pet şişe su yüklü tır devrildi.Niksar'dan Turhal'a giden Yılmaz Put (50) idaresindeki 60 NP 326 plakalı tırın ön lastiği, Tokat - Niksar kara yolu Karayaka köyü yakınlarında patladı.Bunun üzerine karşı şeride geçerek devrilen tırda yüklü bulunan pet şişe sular, yola saçıldı.Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlandı.Öte yandan, sular başka bir tıra yüklendi.

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