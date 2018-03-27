Su yılanları Akkuş ailesinin kabusu oldu - IĞDIR

- Öldürülen yılandan detay - Baba Mehmet Akkuş'un konuşması - Anne Semra Akkuş'un konuşması - Evin içinden görüntülerSu yılanları Akkuş ailesinin kabusu oldu - Iğdır 'ın bir köyünde evinin tabanından çatısına kadar birçok noktasına su yılanları giren 5 kişilik Akkuş ailesi, 3 yıldır yaşadıkları bu soruna çözüm bulamayınca evlerini terk edip akrabalarının yanına taşındı - Evde yaptıkları tadilatlara rağmen yılanlardan kurtulamayan aile kendilerine yardımcı olunması için Valiliğe başvurdu - Ev sahibi Akkuş: - "Yeni ev yapacak maddi durumum yok. Evimde yılanlar tabandan çıkıyor, tavandan düşüyor. Hatta evde yama yaptığım yerlerde bile yeniden çatlaklar oluştuğu için tekrar yılanlar çıkıyor"IĞDIR (AA) - Iğdır 'ın bir köyünde yaşayan Akkuş ailesi, evlerinin her yerine giren su yılanları nedeniyle zor günler yaşıyor.Kentin Yüzbaşılar köyünde yaşayan 3 çocuklu Mehmet ve Semra Akkuş'a ait tek katlı evin tabanına yerleşip yumurtlayarak çoğaldıkları tahmin edilen su yılanları, şu sıralar havaların ısınmasıyla tabandan evin içine doldu.Evin tabanının yanı sıra çatı aralığının da bulunduğu birçok bölümüne dolan yılanlardan kurtulmak isteyen aile, evin toprak olan taban kısmını fayans döşetti. Aile, evin birçok bölümünde de yılanların girebilecekleri alanlarda tadilatlar yapıp yılanlara karşı önlem almaya çalıştı.Buna rağmen yılanların eve girmesinin önüne geçemeyen aile, kısa süre önce evlerini terk ederek akrabalarının yanına yerleşti ve sorunlarına çözüm bulunması için Iğdır Valiliğinden yardım istedi.Başvuruyla eve gelen Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri çeşitli incelemelerde bulundu. İncelemelerde de evde görülen yılanların su yılanı olduğu belirlendi. - "Evin her yerinden yılanlar çıkıyor"Mehmet Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok yol denediklerini fakat yılanlardan kurtulamadıklarını söyledi.
Yaşadıkları evin babasından kaldığını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle başka eve geçemediklerini anlatan Akkuş, "Evin her yerinden yılanlar çıkıyor, çare bulamadık. İki üç defa da yılanlardan yakaladık ama yine kurtuluşumuz olmadı. Hocaya gittik muska da yaptırdık. 'Evin tabanını fayans yaptır, fayansta durmaz.' dediler, onu da yaptırdık yine olmadı. Dün büyük çocuğum küçük kardeşini sokmak üzere olan bir yılanı öldürdü." dedi. Akkuş, kalp rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını aktararak "Yeni ev yapacak maddi durumum yok. Evimde yılanlar tabandan çıkıyor, tavandan düşüyor. Hatta evde yama yaptığım yerlerde bile yeniden çatlaklar oluştuğu için tekrar yılanlar çıkıyor." diye konuştu. Semra Akkuş da yaklaşık 3 yıldır evlerine yuva yapan yılanlar ile başa çıkamadıklarını ifade ederek "Çocuklarıma bir şey olacak diye çok korkuyorum. Maddi durumumuz iyi olmadığı için yeni ev de yaptıramıyoruz. Yetkilerden bu sorunumuza bir çare bulunmasını istiyorum." dedi.