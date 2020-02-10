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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Su tesisatçısında 20 bin liralık soygun

Su tesisatçısında 20 bin liralık soygun

OLAY YERİNDE POLİS OLAY YERİ İNCELEME

Ne Var Ne Yok Su Tesisatı Soygun Minime Hırsız 

-OLAYLA İLGİLİ KONUŞAN İŞYERİ SAHİBİ ERBİL ERDOĞAN
-OLAY YERİ ÇEVRESİ GÖRÜNTÜ

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gözü dönmüş hırsızlar, ana cadde üzerinde bulunan su tesisatçısını soyup soğana çevirdiler. Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde Erbil Erdoğan’ın işlettiği iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin camı kırıp, levye yardımıyla kapıyı açtıktan sonra içeriye girdiği tespit edildi. Raflardaki çok sayıda yeni su tesisatı malzemelerini çaldığı belirlenen hırsızlar, kayıplara karıştı. Garip bir olay Zararının yaklaşık 20 bin lira civarında olduğunu ifade eden Erbil Erdoğan, “Duyan komşuların haber vermesi üzerine dükkanıma geldiğimde camın kırık olduğunu gördüm. İçeride ne var ne yok boşaltmışlar. Tahminime göre olay 03.00 - 03.30 sıralarında gerçekleşmiş. 15 - 20 bin liralık bir kaybımın olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar işlek bir caddede bu dükkanın soyulması bana göre çok enteresan. İşlek bir noktada bu hırsızlık bana biraz garip geldi” diye konuştu.

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