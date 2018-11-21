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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Su tahliye kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekibi kurtardı - BİTLİS Video

Su tahliye kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekibi kurtardı - BİTLİS Video

- Su Tahliye kuyusunda koyunun bulunması - Koyunun kuyudan çıkarılışı - İtfaiye eri Mazlum Kürüm ile röportajSu tahliye kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekibi kurtardıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde su tahliye kuyusuna düşen koyunu itfaiye ekibi kurtardı.İlçenin İkikubbe Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar, üzeri açık su tahliye kuyusuna düşen koyunu fark edince Ahlat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Koyunu bulunduğu yerden çıkarmak için mahalleye giden itfaiye ekibi, kuyuya inerek koyunu kurtardı.İtfaiye eri Mazlum Kürüm, yaptığı açıklamada, kuyudan çıkardıkları koyunu belediyenin kademesine götüreceklerini, sahibi bulununca koyunu kendisine teslim edeceklerini söyledi.

Kubbe 

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