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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Su sarnıcına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı Haberi

Su sarnıcına düşen yavru köpekleri itfaiye kurtardı Haberi

Yavru köpeklerin kurtarılmasına ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Yavru Köpek Sokak Köpeği Köpek Yavru Köpekler Sokak Köpekleri 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 8 metrelik su sarnıcına düşen yavru sokak köpeklerini itfaiye ekipleri kurtardı. Zekibey Mahallesi'nde eski bir su sarnıcının hemen yanında 2 gün önce bir sokak köpeği 11 tane yavru dünyaya getirdi. Mahalle halkının yemek artıklarıyla beslenen dişi köpeğin yavruları eski su sarnıcının ağız kısmında bulunan delikten 8 metrelik boşluğa düştü. Sarnıcın dibinin çamurlu olması sebebiyle 2 günlük yavru köpekler yumuşak zemine düşerek ölmedi. Yavruların kuyunun dibinden gelen seslerine kayıtsız kalmayan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, eski su sarnıcına girerek sevimli yavruları tek tek çıkardı. Yavrularına kavuşan dişi sokak köpeğinin sevinci ibretle izlenirken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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