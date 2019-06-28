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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Su patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri çamura daldı Haberi

Su patlağını tamir etmeye çalışan belediye işçileri çamura daldı Haberi

Su patlağı açılan çukur ve belediye iş makineleri ile belediye işçileri

Kamera Belediye İşçisi İçme Suyu Cep Telefonu Şebeke Suyu 

-Çukurun içerisinde iki belediye işçisi
-Belediye işçileri suya dalıyorlar

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’de şehir içme şebeke suyu ana hattında meydana gelen su patlağına müdahale eden belediye işçileri, tehlikeye aldırış etmeden çamurlu suyun içine dalıp patlağı tamir etmeye çalıştılar. Şehir merkezinde 7 Ocak Mahallesinde içme suyu şebekesinde su patlağı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi ekipleri su patlağını tamir etmek için yaklaşık 2 metrelik çukur kazarak patlayan boruya ulaştılar. Ana hatta meydana gelen su patlağı kısa sürede açılan çukuru ve çevreyi su ile doldurdu. Çevre esnafından da tepki gelince tamir ekibindeki iki işçi tehlikeye aldırmadan içi çamurlu su dolu çukura girip adeta bir dalgıç gibi suyun içine dalarak patlağı tamir etmeye çalıştılar. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. (SLÇ-
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