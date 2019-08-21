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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Su kuyusunda mahsur kalan ayı ailesi bölgedeki doğal ortamına böyle bırakıldı İzle

Su kuyusunda mahsur kalan ayı ailesi bölgedeki doğal ortamına böyle bırakıldı İzle

Görüntü. Ayıların kurtarılma anları, araca yüklenmesi, araçtan ormanda indirilmesi, ekipler, doğaya salınması

( BURSA ) BURSA

Jandarma Uyuşturucu Akalan Ormanlı Yavru Ayılar 


- Bursa'da yemek ararken 3 metrelik su kuyusuna düşüp mahsur kalan ve sonrasında bayıltılarak vinçle yukarı çekilen anne ve ayı ve 2 yavrusu aynı bölgedeki doğal ortamına bırakıldı. Ayıların kafesle ormana taşınması ve doğaya salınması kameraya yansıdı Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçesinde ormanlık alandan kırsal Heceler Mahallesi'ndeki Ahmet Çelik'e ait zeytin bahçesine yiyecek aramak için inen anne ayı ve 2 yavrusu, kullanılmayan su kuyusuna girince bir daha yukarı çıkamadı. Sabah zeytin bahçesine gelen Çelik, anne ve 2 yavru ayıyı su kuyusunda görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayıların yanına yaklaşamayınca durum Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere bildirildi.
Ayıların su kuyusundan çıkarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen veteriner hekimler anne ayıyı iki farklı açıdan attıkları 4 adet uyuşturucu iğne ile bayıltıp, kuyunun içine indirilen demir kafese koydular. Bayıltılmayan yavru ayılar ise file ile yakalanarak annelerinin yanına konuldu. İtfaiye ekiplerine ait vinçle yukarıya çekilen demir kafes, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı araca yüklendi. Hayvanlar daha sonra ormanlık alanda doğal yuvalarına bırakıldı. (UGR-MŞ)
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